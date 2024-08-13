Названы условия возможного трансфера Луиса Диаса в «Барселону»

Вингер «Ливерпуля» Луис Диас вновь стал трансферной целью «Барселоны».

«Сине-гранатовые», похоже, потерпели неудачу в переговорах по Нико Уильямсу из «Атлетика» Бильбао, поэтому теперь готовы сделать ставку на Диаса. Согласно сообщениям журналиста Пипе Сьерры, ценник колумбийца – 75 млн евро, но «Барселона» может снизить сумму компенсации до 60 млн путём включения в сделку кого-то из своих игроков. Источник отмечает, что переход 27-летней звезды мерсисайдцев в каталонский клуб вполне реален.

Луис Диас выступает за «Ливерпуль» с января 2022 года. В активе футболиста 24 забитых мяча и 13 результативных передач в 98 матчах за «красных».