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«Барселона» определилась с главной альтернативой Нико Уильямсу слухи

13 Августа 2024 • 04:56 Комментировать
Ипсвич
...
Ливерпуль
17.08 14:30

В «Барселоне» готовы переключиться с Нико Уильямса на другие кандидатуры. В клубе потеряли надежду на приход вингера «Атлетика» Бильбао этим летом, и президент каталонского гранда Жоан Лапорта, как сообщается, чувствует себя «обманутым».

По данным журналиста Хосе Альвареса, если ситуация так и не изменится, «Барселона» сосредоточится на подписании Луиса Диаса из «Ливерпуля». «Сине-гранатовым» уже приписывался интерес к колумбийцу в недавнем прошлом, однако тогда выбор был сделан в пользу Уильямса.

Стоимость 27-летнего Диаса, согласно оценке экспертов Transfermarkt, составляет 75 млн евро. Контракт футболиста с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
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