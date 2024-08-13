В «Барселоне» готовы переключиться с Нико Уильямса на другие кандидатуры. В клубе потеряли надежду на приход вингера «Атлетика» Бильбао этим летом, и президент каталонского гранда Жоан Лапорта, как сообщается, чувствует себя «обманутым».

По данным журналиста Хосе Альвареса, если ситуация так и не изменится, «Барселона» сосредоточится на подписании Луиса Диаса из «Ливерпуля». «Сине-гранатовым» уже приписывался интерес к колумбийцу в недавнем прошлом, однако тогда выбор был сделан в пользу Уильямса.

Стоимость 27-летнего Диаса, согласно оценке экспертов Transfermarkt, составляет 75 млн евро. Контракт футболиста с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2027 года.