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На Рабио претендуют шесть клубов из трёх стран

13 Августа 2024 • 04:33 Комментировать
Коньяспор
...
Галатасарай
16.08 21:00

Бывший полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабио продолжает поиски нового клуба.

Контракт 29-летнего игрока с «бьянконери» истёк 1 июля. Стороны могли заключить новый договор и после истечения срока прежнего, но решили пойти разными путями – теперь француз ищет нового работодателя. По данным La Gazzetta dello Sport, в настоящий момент на Рабио претендуют английские «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Арсенал», а также турецкий «Галатасарай» и мадридский «Атлетико».

«Матрасники» сделали выбор в пользу хавбека «Челси» Конора Галлахера, однако сделка по переходу англичанина может сорваться.

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