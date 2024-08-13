На Рабио претендуют шесть клубов из трёх стран

Бывший полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабио продолжает поиски нового клуба.

Контракт 29-летнего игрока с «бьянконери» истёк 1 июля. Стороны могли заключить новый договор и после истечения срока прежнего, но решили пойти разными путями – теперь француз ищет нового работодателя. По данным La Gazzetta dello Sport, в настоящий момент на Рабио претендуют английские «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Арсенал», а также турецкий «Галатасарай» и мадридский «Атлетико».

«Матрасники» сделали выбор в пользу хавбека «Челси» Конора Галлахера, однако сделка по переходу англичанина может сорваться.