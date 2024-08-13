Клубы АПЛ и Ла Лиги готовы купить ло Чельсо у «Тоттенхэма»

Полузащитник «Тоттенхэма» Джовани ло Чельсо вряд ли продолжит выступления за «шпор».

Аргентинский футболист не входит в планы рулевого Анге Постекоглу – разговоры об этом велись ещё до открытия трансферного окна. Согласно информации известного журналиста Гастона Эдуля, сейчас на 28-летнего игрока претендуют два клуба – испанский «Бетис» и английская «Астон Вилла». «Тоттенхэм» охотно рассмотрит предложения по хавбеку.

Джовани ло Чельсо уже знаком с «Бетисом» – он выступал за севильцев с 2018 по 2020 год, после чего и переехал в Лондон.

Действующий контракт аргентинца со «шпорами» истекает по окончании сезона-2024/25.