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Стало известно, куда хотел бы перейти Кьеза слухи

13 Августа 2024 • 03:44 Комментировать
Ювентус
...
Комо
19.08 21:45

Вингер «Ювентуса» Федерико Кьеза не может найти себе новый клуб.

«Старая синьора» выставила 26-летнего игрока на продажу, но желающих удовлетворить его запросы до сих пор не нашлось. Как сообщает журналистка Фабьяна делла Валле, сейчас у Кьезы нет конкретных предложений, но он всё ещё мечтает перебраться в клуб Английской премьер-лиги.

Интерес к итальянцу, по слухам, проявляли лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм».

Стоимость Федерико Кьезы на портале Transfermarkt – 35 млн евро. «Ювентус» может продать футболиста по сниженной цене, поскольку его контракт истекает в середине следующего года.

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