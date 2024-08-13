Вингер «Ювентуса» Федерико Кьеза не может найти себе новый клуб.

«Старая синьора» выставила 26-летнего игрока на продажу, но желающих удовлетворить его запросы до сих пор не нашлось. Как сообщает журналистка Фабьяна делла Валле, сейчас у Кьезы нет конкретных предложений, но он всё ещё мечтает перебраться в клуб Английской премьер-лиги.

Интерес к итальянцу, по слухам, проявляли лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм».

Стоимость Федерико Кьезы на портале Transfermarkt – 35 млн евро. «Ювентус» может продать футболиста по сниженной цене, поскольку его контракт истекает в середине следующего года.