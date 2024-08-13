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Английский топ-клуб провёл переговоры по Калверту-Льюину

13 Августа 2024 • 03:36 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Фулхэм
16.08 22:00

Нападающий «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин интересен «Манчестер Юнайтед».

Контракт 27-летнего футболиста с «ирисками» истекает менее чем через год, что привлекает к нему интерес со стороны других клубов. По сведениям Sky Sports, возможное подписание форварда обсуждал «Манчестер Юнайтед». Впрочем, «красным дьяволам» придётся совершить несколько продаж, прежде чем оформлять новые подписания.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Доминика Калверта-Льюина в 22 млн евро. В прошедшем сезоне англичанин записал на свой счёт семь забитых мячей и два голевых паса, сыграв 32 матча за «Эвертон» в Премьер-лиге.

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Эвертон Манчестер Юнайтед Доминик Калверт-Льюин трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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