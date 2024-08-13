Инсайдер Романо высказался о возможном срыве трансфера Галлахера в «Атлетико»

Переход Конора Галлахера из «Челси» в мадридский «Атлетико» по-прежнему не подтверждён.

Как стало известно в понедельник, уже практически оформленная сделка находится под угрозой срыва. Из «Атлетико» в «Челси» должен был перейти Самюэль Омородион, однако форвард отказался от трансфера – теперь «матрасникам» будет трудно провернуть подписание Галлахера.

Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, на текущий момент ситуация с Галлахером остаётся неопределённой, переход ещё не отменён. Клубы работают над решением проблемы. Ряды «синих» может пополнить другой игрок «матрасников» – главным кандидатом остаётся Жоау Фелиш. Английский гранд рассматривает сделки как разные, не связанные друг с другом напрямую, и у Галлахера есть все шансы перебраться в испанский клуб, как и было запланировано.