Уокер оценил шансы «Манчестер Сити» на пятый подряд титул АПЛ

Капитан «Манчестер Сити» Кайл Уокер высказался о борьбе за чемпионство в новом розыгрыше Премьер-лиги.

«Горожане» начнут защиту титула 18 августа матчем против «Челси». Встреча пройдёт на «Стэмфорд Бридж».

«Почему мы не можем выиграть в пятый раз подряд? Почему бы нам не сделать то, что, думаю, никогда больше не повторится? Но мы должны постоянно поддерживать эту мотивацию – это задача для всей команды, для меня как капитана, для других наших капитанов, для новых игроков.

Мы должны изо дня в день подталкивать друг друга, руководствуясь такой логикой: «Хорошо, что мы стали чемпионами четыре раза подряд, это были прекрасные ощущения, но теперь давайте сделаем это в пятый раз», – приводит City Xtra слова Уокера.