Анчелотти – второй в рейтинге лучших тренеров мира от известного канала, Клопп – третий

Карло Анчелотти и Юрген Клопп попали в тройку лучших тренеров мирового футбола по версии ESPN.

Выше итальянца и немца расположился только рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола – именно он возглавил рейтинг. Четвёртую строчку занял Микель Артета («Арсенал»), пятый – Хаби Алонсо («Байер»). Далее расположились Луис Энрике («ПСЖ»), Симоне Индзаги («Интер» Милан), Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»), Маурисио Почеттино (без работы) и Эрнесто Вальверде («Атлетик» Бильбао).

Карло Анчелотти привёл мадридский «Реал» к победе в Лиге чемпионов в прошедшем сезоне, а Хосеп Гвардиола добился триумфа в турнире годом ранее.

Юрген Клопп покинул должность главного тренера «Ливерпуля» по окончании минувшей кампании.