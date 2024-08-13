Стало известно, при каком условии «Манчестер Сити» исключат из АПЛ

В следующем месяце стартуют слушания по делу о 115 финансовых нарушениях «Манчестер Сити».

Независимая комиссия вынесет вердикт в начале 2025 года, если не произойдёт ничего непредвиденного. Как уточняет журналиста Мартин Циглер, «Манчестер Сити» может быть исключён из Английской премьер-лиги, если самые серьёзные обвинения против клуба будут доказаны.

Напомним, что вышеупомянутые 115 обвинений были вынесены АПЛ в начале 2023 года. Речь идёт о нарушениях финансовых правил в период с сезона-2009/10 по сезон-2017/18.

18 августа «Манчестер Сити» сыграет на «Стэмфорд Бридж» против «Челси» в матче первого тура Премьер-лиги.