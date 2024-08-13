Субименди отказал «Ливерпулю»

Полузащитник «Реал Сосьедада» Мартин Субименди не перейдёт в «Ливерпуль».

Испанец считался главной трансферной целью «красных», но решил отказаться от сделки, сообщается в отчёте авторитетного инсайдера Фабрицио Романо. Примечательно, что ранее хавбек отклонял предложения лондонского «Арсенала» и мюнхенской «Баварии».

Субименди готов продлить контракт с «Реал Сосьедадом», хотя баскский клуб предлагает ему гораздо менее выгодные с финансовой точки зрения условия, чем «Ливерпуль». 25-летний футболист твёрдо намерен остаться.

Напомним, что отступные в действующем договоре Мартина Субименди составляют 60 млн евро.