Слушания по делу о 115 нарушениях «Манчестер Сити» стартуют в сентябре

Английская премьер-лига обвиняет «Манчестер Сити» в 115 нарушениях финансовых правил в период с 2009 по 2018 год. По сведениям журналиста Мартина Циглера, начало слушаний по этому делу запланировано на середину-конец сентября. Ожидается, что независимая комиссия вынесет итоговый вердикт спустя десять недель. Таким образом, если всё пойдёт по плану, судьба «горожан» решится в начале следующего года.

«Манчестер Сити» стал победителем последних четырёх розыгрышей чемпионата Англии. 18 августа команда Хосепа Гвардиолы начнёт очередную защиту титула выездным матчем против лондонского «Челси». Встреча стартует в 18:30 по московскому времени.