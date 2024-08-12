Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Слушания по делу о 115 нарушениях «Манчестер Сити» стартуют в сентябре слухи

12 Августа 2024 • 23:21 Комментировать
Челси
...
Манчестер Сити
18.08 18:30

Английская премьер-лига обвиняет «Манчестер Сити» в 115 нарушениях финансовых правил в период с 2009 по 2018 год. По сведениям журналиста Мартина Циглера, начало слушаний по этому делу запланировано на середину-конец сентября. Ожидается, что независимая комиссия вынесет итоговый вердикт спустя десять недель. Таким образом, если всё пойдёт по плану, судьба «горожан» решится в начале следующего года.

«Манчестер Сити» стал победителем последних четырёх розыгрышей чемпионата Англии. 18 августа команда Хосепа Гвардиолы начнёт очередную защиту титула выездным матчем против лондонского «Челси». Встреча стартует в 18:30 по московскому времени.

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити

Новости по матчу

12 Августа
23:21
Слушания по делу о 115 нарушениях «Манчестер Сити» стартуют в сентябре
22:09
Галлахер уже пять дней живёт в мадридском отеле и тренируется один, ожидая трансфера в «Атлетико»
19:08
Бернарду Силва: «Я восхищаюсь Боббом»
15:32
«Ньюкасл» может купить вингера «Челси»
12:59
Фелиш готов пойти на существенное сокращение зарплаты ради трансфера в «Челси»
12:37
Уэсли Фофана: «У «Челси» нет времени на то, чтобы привыкать к стилю нового тренера»
12:10
Трансфер Галлахера в «Атлетико» под угрозой срыва
11:56
«Челси» может подписать другого игрока «Атлетико», если не согласует трансфер Фелиша
11:33
Фелиш выразил желание вернуться в «Челси»
10:42
«Челси» обсуждает с «Атлетико» возможность возобновить сделку по Омородиону
09:53
Жорже Мендеш находится в Лондоне и хочет согласовать трансфер Фелиша в «Челси»
09:14
«Челси» хотел сохранить Фелиша прошлым летом, но Почеттино отказался от игрока
04:56
Тренер «Челси» Мареска: «Я всё ещё плохо знаком со своей командой»
04:17
«Челси» расстанется со звёздным игроком атаки, если будет подписан Фелиш
03:39
Стало известно, при каком условии «Челси» подпишет Осимхена
03:21
Гвардиола решил, как будет использовать Фодена, Силву и Грилиша в новом сезоне
03:05
Трансферы Галлахера и Альвареса в «Атлетико» состоятся, несмотря на ситуацию с Омородионом
02:02
«Атлетико» назвал «Челси» стоимость Фелиша
01:29
Гранд АПЛ начал переговоры по Фелишу с «Атлетико»
01:00
Переход Омородиона в «Челси» сорвался
11 Августа
22:07
Хулиан Альварес прилетел в Мадрид
21:22
Мареска оценил трансфер Нету в «Челси»
15:27
«Челси» и «Вулверхэмптон» закрыли трансфер Нету
10 Августа
23:36
Стало известно, где продолжит карьеру Эдерсон
23:02
Рис Джеймс получил травму 2
18:24
«Челси» хочет избавиться от четырёх игроков — Лукаку в списке
14:44
«Челси» закрыл Чалобе доступ к объектам и зданиям первой команды
01:46
Игрок сборной Португалии подпишет шестилетний контракт с «Челси»
01:26
Стерлинг попал в сферу интересов клуба Серии А
09 Августа
23:01
«Челси» отправил в аренду вратаря
07:50
Стерлинг: «Потенциал «Челси» при Мареске очень высок»
07:12
«Эвертон» и «Вулверхэмптон» поспорят за форварда «Челси»
02:43
В «Челси» считают, что нашли нового Куртуа
08 Августа
14:27
«Челси» объявил о новом трансфере
07 Августа
12:05
Мареска: «Надеюсь, Палмер и Джексон смогут сыграть против «Манчестер Сити»
10:23
Мареска объяснил, почему Фернандес стал вице-капитаном «Челси»
06:19
Мареска назвал главную проблему «Челси»
04:15
«Челси» снова проиграл в предсезонном матче – на этот раз «Реалу»
02:06
«Челси» намерен продать нападающего до конца следующей недели
01:10
«Челси» определился с составом на игру с «Реалом»
00:47
«Наполи» продолжает работу над подписанием Лукаку, но обмен на Осимхена маловероятен
06 Августа
18:19
«Челси» почти закрыл сделку по Осимхену 1
04:28
Мареска поделился мнением о ситуации с форвардами «Челси»
03:25
Мареска ответил на высказывание Анчелотти про «Челси»
02:21
Кайседо: «В «Челси» мне пришлось привыкать к давлению, но я справился»
02:02
Мареска ответил, почему «Челси» избавляется от своих воспитанников
01:42
Мареска поделился трансферными планами «Челси»
01:02
«Челси» выбыл из гонки за Осимхеном, на игрока остался один серьёзный претендент
05 Августа
22:03
Нападающий «Атлетико» готов перейти в «Челси»
00:38
Гиу: «Думаю, я готов играть в Премьер-лиге» 1
00:27
«Челси» выдвинул жёсткий ультиматум Галлахеру
04 Августа
23:59
В «Атлетико» недовольны Галлахером – трансфер может сорваться
23:36
«Челси» нашёл нового хавбека
23:05
«Атлетико» нашёл альтернативу Галлахеру
22:52
Гиу объяснил решение уйти из «Барселоны» в «Челси» – дело не в деньгах
21:54
Стало известно, когда Галлахер даст ответ «Атлетико»
03:22
Гвардиола ответил на вопрос о переговорах Альвареса с «Атлетико»
01:54
Известен итог новых переговоров «Челси» и «Атлетико» по Галлахеру 1
03 Августа
23:26
Осимхен не одобряет вариант с арендой в «Челси»
22:18
Гюсто – об участии «Челси» в Лиге конференций: «Лучше, чем ничего»
29 Июля
14:09
​«Челси» представил гостевую форму
28 Июля
23:36
«Челси» намерен усилить ещё две позиции в летнее трансферное окно
20:31
В Англии шутят, что осенью Лэмпард сменит Мареску в «Челси»
27 Июля
04:39
«Атлетико» потребует 70 млн евро за трансферную цель «Челси»
00:21
«У него было всё»: Нкунку назвал своего любимого игрока «Челси» из прошлого
26 Июля
06:49
Мареска решил, на какой позиции будет использовать Палмера в «Челси»
25 Июля
06:41
Стало известно, какую сумму предложил «Атлетико» за Галлахера
06:20
«Наполи» предлагает за Лукаку на 10 млн евро меньше, чем требует «Челси» 2
00:07
Мареска назвал разницу между «Челси» и «Манчестер Сити» с «Арсеналом» 1
24 Июля
06:11
Мареска: «Надеюсь, «Челси» как можно скорее выиграет трофей» 1
05:17
Мареска: «Нкунку может играть везде» 1
04:37
Новый тренер «Челси» Мареска прокомментировал скандальный инцидент с Энцо Фернандесом
04:25
Чалоба решил, где хочет играть в случае ухода из «Челси»
02:28
Названа одна из главных причин отказа «Челси» от Осимхена
23 Июля
23:00
«Челси» готов продать защитника за 35-40 млн евро – интерес проявляют клубы АПЛ
22 Июля
03:01
В «Челси» уверены в скором подписании перспективного бразильца 1
02:25
«Манчестер Сити» подпишет нового вратаря, если потеряет Эдерсона
00:38
Триппьер порекомендовал Галлахеру новый клуб 1
21 Июля
23:44
«Челси» нацелился на восходящую звезду «Ювентуса»
21:59
«Атлетико» начал работу над трансфером игрока «Челси»
03:50
В «Челси» приняли решение по перспективному Андрею Сантосу
20 Июля
04:31
«Челси» отпустит в аренду полузащитника, оценённого в 25 млн евро
03:27
Мареска решил, кто будет основным вратарём «Челси»
02:32
Лукаку договорился с новым клубом 1
19 Июля
00:59
«Челси» считает экс-игрока «Манчестер Юнайтед» идеальной заменой Галлахеру 1
18 Июля
23:14
Ассистент Конте описал идеальную замену Осимхену в «Наполи»
23:04
Макаллистер – о скандальной кричалке Энцо Фернандеса: «Он не расист»
17 Июля
05:02
«Челси» нацелился на ещё одного вундеркинда из Бразилии
16 Июля
23:24
В сборной Англии разработали план приглашения Гвардиолы
06:19
Назван главный претендент на Галлахера из «Челси» 1
12 Июля
22:57
«Челси» отклонил предложение по Кепе
11 Июля
03:15
«Челси» расстанется с форвардом
08 Июля
04:21
Кайседо: «В «Брайтоне» было много тактики, а в «Челси» мы только и делали, что бегали»
07 Июля
23:14
В «Челси» приняли решение по Николасу Джексону
03:56
«Челси» провёл новые переговоры по нападающему «Атлетико»
04 Июля
05:24
Кукурелья поделился мнением о Гиу, которого «Челси» купил у «Барселоны» 1
04:19
Кукурелья высказался о приходе Марески в «Челси»
01:52
Кукурелья: «Я уговариваю Нико Уильямса перейти в «Челси»
02 Июля
01:52
«Арсенал» и «Челси» поспорят за игрока сборной Италии
01 Июля
22:36
«Челси» готов удовлетворить запросы Нико Уильямса, но игрок хочет в другой топ-клуб
22:09
Гиу отклонил предложение «Барселоны» перед уходом в «Челси» – названы условия
30 Июня
23:35
«Челси» не собирается обменивать Джексона на Исака
29 Июня
05:59
«Милан» работает над подписанием полузащитника «Челси»
02:58
В «Челси» определились с планами на Гиу, купленного у «Барселоны»
02:27
Палмер оценил уровень нового тренера «Челси» Марески
01:35
«Челси» принял решение по Чуквуэмеке
01:17
Палмер: «Я был опустошён после ухода Почеттино из «Челси» 1
00:53
«Челси» не отказался от идеи подписания форварда, оценённого в 120 млн евро
28 Июня
07:04
Ямаль прокомментировал решение Гиу сменить «Барселону» на «Челси»
01:21
Форвард «Барселоны» подписал контракт с «Челси» до 2030 года
27 Июня
23:47
«Тоттенхэм» не готов удовлетворить требования «Челси» по Галлахеру
05:40
«Челси» откажется от трансфера звезды «Ньюкасла» Исака – названа причина 1
26 Июня
04:29
«Барселона» пыталась продлить контракт с молодым форвардом, который решил перейти в «Челси» 1
03:22
«Милан» и «Челси» обсудили трансфер Лукаку
02:56
«Челси» и «Тоттенхэм» поспорят за игрока «Байера»
23 Июня
01:09
Кукурелья ответил на вопрос о возвращении в «Барселону» 1
22 Июня
22:56
«Челси» начал переговоры по звезде Лиги 1
20 Июня
05:28
«Лучший после Неймара»: экс-игрок сборной Бразилии оценил талант будущего новичка «Челси»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЧЕЛСИ МАНЧЕСТЕР СИТИ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Холанн - на втором месте, Салах - пятый: назван лучший игрок АПЛ Осимхен выбрал себе новый клуб Актюркоглу отправится в Москву, чтобы закрыть переход в «Спартак» Испания выиграла всё: в европейском футболе доминирует одна страна «Реал» готовит два громких трансфера – названы имена «Барселона» установила дедлайн по трансферу Нико Уильямса Из-за них «Спартак» скатал нули и чуть не проиграл: три худших игрока матча против «Ахмата» Из-за них «Манчестер Юнайтед» проиграл Суперкубок Англии: четыре худших игрока матча против «Сити» «Барселона» приняла решение по Фермину Лопесу Нападающий «Реала» может перейти в «Арсенал» - известно имя
Пепе завершил карьеру в 41 год Гвардиола нашёл новую звезду в «Манчестер Сити» «Краснодар» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Ольмо перейдёт в «Барселону» — раскрыта сумма трансфера Трансферная бомба: «Реал» может купить звезду при одном условии Испания выиграла всё: в европейском футболе доминирует одна страна Соболев нашёл новый клуб, сборная Англии выбрала тренера, а «Барселона» отказалась от звёздного игрока – в главных слухах недели Седьмой гол Глушенкова, шестая победа «Зенита»: Латышонок не позволил «Динамо» спастись в Санкт-Петербурге «Зенит» - «Динамо» Москва: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Фанаты «ПСЖ» раскритиковали российского вратаря после пропущенного мяча между ног
Спортивные новости
Рублёв уверенно разобрался с Арнальди и вышел в финал турнира в Монреале США вырвали первое место в медальном зачёте Олимпиады-2024 у Китая Селиваненко высказался о победе Рублёва над Синнером на турнире в Монреале США подвинули: Кто лидирует на Олимпиаде перед последним днём США не смогли побить мировой рекорд СССР, но взяли золото Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 13 Августа
00:07 · Англия. Премьер-лига
Субименди отказал «Ливерпулю»
12 Августа
23:21 · Англия. Премьер-лига
Слушания по делу о 115 нарушениях «Манчестер Сити» стартуют в сентябре слухи
22:57 · Англия. Премьер-лига
«Борнмут» нашёл замену Соланке в топ-клубе АПЛ
22:46 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Ливерпуль» всерьёз нацелился на Мамардашвили» 1
22:37 · Англия. Премьер-лига
Месси позвонил Хулиану Альваресу после его перехода в «Атлетико»
22:26 · Англия. Премьер-лига
Уан-Биссака подписал контракт с «Вест Хэмом» слухи
22:10 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Брентфорда» — о Карвалью: «У нас не так много подобных игроков в составе»
22:09 · Англия. Премьер-лига
Галлахер уже пять дней живёт в мадридском отеле и тренируется один, ожидая трансфера в «Атлетико»
21:48 · Англия. Премьер-лига
Карвалью перешёл из «Ливерпуля» в «Брентфорд» официально
20:29 · Англия. Премьер-лига
Трансфер Нкетиа в «Марсель» сорвался по вине «Арсенала»
20:05 · Англия. Премьер-лига
Эмерсон Роял – игрок «Милана» официально
19:16 · Англия. Премьер-лига
Уан-Биссака почти стал игроком «Вест Хэма» слухи
19:08 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва: «Я восхищаюсь Боббом»
17:57 · Англия. Премьер-лига
Альварес попрощался с «Манчестер Сити» официально
17:53 · Англия. Премьер-лига
Альварес – игрок мадридского «Атлетико» официально
17:44 · Англия. Премьер-лига
Transfermarkt подтвердил переход Альвареса в мадридский «Атлетико»
17:34 · Англия. Премьер-лига
​Рой Кин возмущён почётным коридором для игроков «Манчестер Сити» в исполнении «Манчестер Юнайтед» 1
17:27 · Англия. Премьер-лига
Агуэро: «Отсутствие конкуренции с Холанном придаст уверенности Альваресу»
16:53 · Англия. Премьер-лига
Де Лигт и Мазрауи проходят медицинское обследование для трансфера в «Манчестер Юнайтед» слухи
16:46 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва: «Пеп уже сказал мне, что я не буду бить пенальти»
16:37 · Англия. Премьер-лига
Три клуба АПЛ заинтересованы в игроке «Манчестер Сити» слухи
16:18 · Англия. Премьер-лига
Альварес подписал контракт с «Атлетико» слухи
15:32 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» может купить вингера «Челси»
15:17 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» отказался от идеи с трансфером Санчо
14:07 · Англия. Премьер-лига
Ровно 21 год назад Роналду перешёл из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед»
Все новости
Рекомендуем