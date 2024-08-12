«Борнмут» нашёл замену Соланке в топ-клубе АПЛ

«Борнмут» занимается поисками нового нападающего после продажи Доминика Соланке.

26-летний игрок перебрался в «Тоттенхэм» – на его продаже «вишни» заработали около 75 млн евро. По информации журналиста Алекса Крука, в качестве замены Соланке «Борнмут» рассматривает форварда лондонского «Арсенала» Эдди Нкетиа, который ранее мог перейти во французский «Марсель».

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость выпускника академии «канониров» в 30 млн евро. В прошедшем сезоне 25-летний футболист отметился шестью забитыми мячами и тремя голевыми передачами в 37 матчах за команду Микеля Артеты во всех турнирах.