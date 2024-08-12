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Романо: «Ливерпуль» всерьёз нацелился на Мамардашвили»

12 Августа 2024 • 22:46 Комментировать
Ипсвич
...
Ливерпуль
17.08 14:30

Известный инсайдер Фабрицио Романо поделился информацией об интересе «Ливерпуля» к голкиперу «Валенсии» Георгию Мамардашвили.

Английский гранд всерьёз рассматривает возможность подписания грузинского вратаря за сумму, превышающую 30 млн евро, докладывает Романо. При этом футболист проведёт ещё как минимум один сезон в «Валенсии» на правах аренды, как и предполагалось ранее. Договорённость пока не достигнута, но переговоры продолжаются. Сам 23-летний страж ворот заинтересован в сделке.

Трансферная стоимость Георгия Мамардашвили оценивается порталом Transfermarkt в 45 млн евро. Контракт игрока с «Валенсией» рассчитан до конца июня 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Ливерпуль Фабрицио Романо Георгий Мамардашвили трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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