Романо: «Ливерпуль» всерьёз нацелился на Мамардашвили»

Известный инсайдер Фабрицио Романо поделился информацией об интересе «Ливерпуля» к голкиперу «Валенсии» Георгию Мамардашвили.

Английский гранд всерьёз рассматривает возможность подписания грузинского вратаря за сумму, превышающую 30 млн евро, докладывает Романо. При этом футболист проведёт ещё как минимум один сезон в «Валенсии» на правах аренды, как и предполагалось ранее. Договорённость пока не достигнута, но переговоры продолжаются. Сам 23-летний страж ворот заинтересован в сделке.

Трансферная стоимость Георгия Мамардашвили оценивается порталом Transfermarkt в 45 млн евро. Контракт игрока с «Валенсией» рассчитан до конца июня 2027 года.