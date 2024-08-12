Месси позвонил Хулиану Альваресу после его перехода в «Атлетико»

Лионель Месси связался с товарищем по сборной Аргентины Хулианом Альваресом, перешедшим из «Манчестер Сити» в мадридский «Атлетико».

«Матрасники» подтвердили подписание 24-летнего форварда в понедельник. Стоимость трансфера оценивается в 75 млн евро, ещё 20 млн «Манчестер Сити» может заработать в виде бонусов.

Как сообщает Diario Ole, после официального объявления о переходе Альварес получил звонок от Лионеля Месси. Капитан аргентинской сборной поздравил Хулиана – по мнению 37-летней звезды, этот трансфер поможет нападающему выйти на новый уровень.

Контракт Хулиана Альвареса с «Атлетико» рассчитан до 2030 года.