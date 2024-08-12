26-летний английский защитник Аарон Уан-Биссака перебрался из «Манчестер Юнайтед» в «Вест Хэм». Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее стало известно, что трансфер защитника обойдется лондонскому клубу в 17,5 миллионов евро. Трудовой договор игрока с «Вест Хэмом» будет рассчитан на пять лет.

В первом туре нового сезона Английской премьер-лиги «Вест Хэм» встретится у себя дома с «Кристал Пэлас». Игра между командами должна будет пройти в субботу, 17 августа. Старт поединка запланирован на 19:30 по московскому времени.

Стоимость Уан-Биссаки, по данным Transfermarkt, составляет 20 млн евро.