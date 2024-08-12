Тренер «Брентфорда» — о Карвалью: «У нас не так много подобных игроков в составе»

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк прокомментировал трансфер хавбека Фабиу Карвалью.

Сегодня, 12 августа, «пчелы» объявили о подписании 21-летнего футболиста из «Ливерпуля».

— У него отличные качества при игре с мячом: он может проходить мимо игроков, отдавать пас, создавать моменты и реализовывать их. Он относится к тому типу игроков, которых у нас не так много в составе, — приводит слова Франка официальный сайт «Брентфорда».

Первую часть прошлого сезона Карвалью провел в аренде в «РБ Лейпциге», после чего выступал за «Халл Сити». Всего на счету футболиста 35 выходов на поле, девять забитых мячей и две результативные передачи.