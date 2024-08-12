Галлахер уже пять дней живёт в мадридском отеле и тренируется один, ожидая трансфера в «Атлетико»

Полузащитник «Челси» Конор Галлахер надеется поскорее завершить переход в мадридский «Атлетико».

Клубы уже согласовали условия сделки, сам англичанин также договорился с «матрасниками», но трансфер пришлось заморозить из-за срыва перехода Самюэля Омородиона в обратном направлении. Как сообщает журналист Мэтт Лоу, в настоящий момент Галлахер находится в подвешенном состоянии. Он уже пять дней живёт в мадридском отеле и поддерживает форму в одиночку, ожидая завершения трансфера.

Напомним, «Атлетико» заплатит «Челси» 40 млн евро, если в итоге сможет оформить подписание 24-летнего хавбека сборной Англии.