Карвалью перешёл из «Ливерпуля» в «Брентфорд»

Атакующий полузащитник Фабиу Карвалью перебрался из «Ливерпуля» в «Брентфорд». Об этом сообщает официальный сайт «пчел». Подробности сделки не раскрываются.

При этом авторитетный инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что покупка 21-летнего португальца обошлась «Брентфорду» в 32 миллиона евро.

Карвалью принадлежал «Ливерпулю» с 2022 года. За это время он принял участие в 21 матче и отметился тремя забитыми голами.

С января по июнь 2024 года хавбек выступал на правах аренды за «Халл Сити».

В первом туре нового розыгрыша Английской премьер-лиги «Брентфорд» примет «Кристал Пэлас» (18 августа).