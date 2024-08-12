Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Эмерсон Роял – игрок «Милана» официально

12 Августа 2024 • 20:05 Комментировать

Правый защитник Эмерсон Роял официально сменил «Тоттенхэм» на «Милан». Новостью об этом вечером понедельника делится пресс-служба «россонери».

Стороны связали себя соглашением на четыре ближайших года. У контракта есть опция автоматического продления ещё на один сезон. По информации портала Transfermarkt, новичок обошёлся «Милану» в 15 млн евро.

Напомним, что бразильскому усилению линии обороны «Милана» 25 лет. Игрок пополнил состав «шпор» летом 2021 года за 25 млн евро. Перебрался в Северный Лондон футболист из «Барселоны». Начинал карьеру бразилец в академии «Сан-Паулу».

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Милан Тоттенхэм Эмерсон Роял трансферы футбола - лето 2024 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Холанн - на втором месте, Салах - пятый: назван лучший игрок АПЛ Осимхен выбрал себе новый клуб Актюркоглу отправится в Москву, чтобы закрыть переход в «Спартак» «Барселона» установила дедлайн по трансферу Нико Уильямса «Реал» готовит два громких трансфера – названы имена Испания выиграла всё: в европейском футболе доминирует одна страна Из-за них «Манчестер Юнайтед» проиграл Суперкубок Англии: четыре худших игрока матча против «Сити» Из-за них «Спартак» скатал нули и чуть не проиграл: три худших игрока матча против «Ахмата» «Барселона» приняла решение по Фермину Лопесу Нападающий «Реала» может перейти в «Арсенал» - известно имя
Пепе завершил карьеру в 41 год Гвардиола нашёл новую звезду в «Манчестер Сити» «Краснодар» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Ольмо перейдёт в «Барселону» — раскрыта сумма трансфера Трансферная бомба: «Реал» может купить звезду при одном условии Соболев нашёл новый клуб, сборная Англии выбрала тренера, а «Барселона» отказалась от звёздного игрока – в главных слухах недели Седьмой гол Глушенкова, шестая победа «Зенита»: Латышонок не позволил «Динамо» спастись в Санкт-Петербурге «Зенит» - «Динамо» Москва: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 В «Спартаке» перестройка — клуб намерен избавиться от шести игроков Роналду и Месси – в одной команде: символическая сборная ветеранов футбола
Спортивные новости
Рублёв уверенно разобрался с Арнальди и вышел в финал турнира в Монреале США вырвали первое место в медальном зачёте Олимпиады-2024 у Китая Селиваненко высказался о победе Рублёва над Синнером на турнире в Монреале США подвинули: Кто лидирует на Олимпиаде перед последним днём США не смогли побить мировой рекорд СССР, но взяли золото Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 12 Августа
20:29 · Англия. Премьер-лига
Трансфер Нкетиа в «Марсель» сорвался по вине «Арсенала»
20:05 · Англия. Премьер-лига
Эмерсон Роял – игрок «Милана» официально
19:16 · Англия. Премьер-лига
Уан-Биссака почти стал игроком «Вест Хэма» слухи
19:08 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва: «Я восхищаюсь Боббом»
17:57 · Англия. Премьер-лига
Альварес попрощался с «Манчестер Сити» официально
17:53 · Англия. Премьер-лига
Альварес – игрок мадридского «Атлетико» официально
17:44 · Англия. Премьер-лига
Transfermarkt подтвердил переход Альвареса в мадридский «Атлетико»
17:34 · Англия. Премьер-лига
​Рой Кин возмущён почётным коридором для игроков «Манчестер Сити» в исполнении «Манчестер Юнайтед» 1
17:27 · Англия. Премьер-лига
Агуэро: «Отсутствие конкуренции с Холанном придаст уверенности Альваресу»
16:53 · Англия. Премьер-лига
Де Лигт и Мазрауи проходят медицинское обследование для трансфера в «Манчестер Юнайтед» слухи
16:46 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва: «Пеп уже сказал мне, что я не буду бить пенальти»
16:37 · Англия. Премьер-лига
Три клуба АПЛ заинтересованы в игроке «Манчестер Сити» слухи
16:18 · Англия. Премьер-лига
Альварес подписал контракт с «Атлетико» слухи
15:32 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» может купить вингера «Челси»
15:17 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» отказался от идеи с трансфером Санчо
14:07 · Англия. Премьер-лига
Ровно 21 год назад Роналду перешёл из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед»
12:59 · Англия. Премьер-лига
Фелиш готов пойти на существенной сокращение зарплаты ради трансфера в «Челси»
12:37 · Англия. Премьер-лига
Уэсли Фофана: «У «Челси» нет времени на то, чтобы привыкать к стилю нового тренера»
12:10 · Англия. Премьер-лига
Трансфер Галлахера в «Атлетико» под угрозой срыва
11:56 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может подписать другого игрока «Атлетико», если не согласует трансфер Фелиша
11:33 · Англия. Премьер-лига
Фелиш выразил желание вернуться в «Челси»
10:42 · Англия. Премьер-лига
«Челси» обсуждает с «Атлетико» возможность возобновить сделку по Омородиону
10:19 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» планирует провернуть два трансфера на этой неделе 1
09:53 · Англия. Премьер-лига
Жорже Мендеш находится в Лондоне и хочет согласовать трансфер Фелиша в «Челси»
09:48 · Англия. Премьер-лига
Де Лигт прибыл в мюнхенский аэропорт для вылета в Манчестер
Все новости
Рекомендуем