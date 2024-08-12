Правый защитник Эмерсон Роял официально сменил «Тоттенхэм» на «Милан». Новостью об этом вечером понедельника делится пресс-служба «россонери».

Стороны связали себя соглашением на четыре ближайших года. У контракта есть опция автоматического продления ещё на один сезон. По информации портала Transfermarkt, новичок обошёлся «Милану» в 15 млн евро.

Напомним, что бразильскому усилению линии обороны «Милана» 25 лет. Игрок пополнил состав «шпор» летом 2021 года за 25 млн евро. Перебрался в Северный Лондон футболист из «Барселоны». Начинал карьеру бразилец в академии «Сан-Паулу».