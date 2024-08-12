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Трансфер Нкетиа в «Марсель» сорвался по вине «Арсенала»

12 Августа 2024 • 20:29 Комментировать
Арсенал
...
Вулверхэмптон
17.08 17:00

Переход Эдди Нкетиа из «Арсенала» в «Марсель» провалился. Инсайдер Фабрицио Романо подтвердил эту информацию, указав, что «Олимпик» официально уведомил лондонский клуб о срыве сделки.

По всей видимости, камень преткновения возник из-за финансовых разногласий. «Арсенал» настаивал на сумме в 30 миллионов евро, в то время как «Марсель» был готов заплатить не более 27 миллионов. Такая жесткая позиция «канониров» явно разочаровала французский клуб, который, к слову, уже согласовал все личные условия с Нкетиа.

Сам футболист был крайне заинтересован в переходе и даже дал свое согласие на смену клубной прописки. Однако, похоже, «Арсенал» решил сыграть в более выгодную для себя игру, надеясь получить еще большую прибыль от продажи игрока. Такая позиция лондонского клуба выглядит несколько странной на фоне того, что Нкетиа в прошлом сезоне не был основным игроком команды.

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