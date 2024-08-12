Защитник «Манчестер Юнайтед» Аарон Уан-Биссака скоро официально станет игроком «Вест Хэма».

Как утверждает известный инсайдер Фабрицио Романо, уже сегодня Уан-Биссака подпишет трудовой договор с «Вес Хэмом». Отмечается, что покупка 26-летнего игрока обойдется «молотобойцам» в 17,5 млн евро.

Ранее сообщалось, что контракт защитника с лондонской командой будет рассчитан на пять лет.

В сезоне-2023/24 Уан-Биссака появился на поле в 30 матчах с учетом всех турниров и отдал три голевые передачи.

В первом туре нового сезона Английской премьер-лиги «Вест Хэм» примет на своем поле «Астон Виллу».