Бернарду Силва: «Я восхищаюсь Боббом»

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался об игре вингера команды Оскара Бобба.

— Я восхищаюсь им. Он тренируется с высокой интенсивностью и полностью отдается игре. Он получает удовольствие от игры и заслуживает все, что получает сейчас, — приводит слова Силвы журналист Сэм Ли.

В матче за Суперкубок Англии с «Манчестер Юнайтед» 21-летний Бобб провел на поле все 90 минут и записал на свой счет одну результативную передачу.

18 августа «Манчестер Сити» встретится на выезде с «Челси» в рамках первого тура Английской премьер-лиги. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.