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Альварес попрощался с «Манчестер Сити» официально

12 Августа 2024 • 17:57 Комментировать

Хулиан Альварес, новичок мадридского «Атлетико» сказал прощальные слова своему уже бывшему клубу, «Манчестер Сити». Напомним, что о трансфере аргентинца «матрасники» официально объявили в этот понедельник.

«Сегодня я прощаюсь с этим удивительным клубом с большим волнением. Это были два совершенно особенных года. За это время я вырос и многому научился — и как игрок, и как человек. Директорам и техническому персоналу спасибо за вашу уверенность и поддержку, вы помогли научиться многому. Моим товарищам по команде, спасибо за каждый момент, который мы разделили, за усилия и самоотверженность на каждой тренировке и каждом матче. Я многому научился у каждого из вас, и у меня останутся воспоминания и дружба, которые будут длиться вечно. Болельщикам, спасибо от всего сердца за огромную поддержку и за то, что заставили меня почувствовать себя как дома с самого первого дня», - приводит слова Альвареса пресс-служба «горожан».

Альваресу 24 года, контракт с новым клубом он подписал на пять лет.

Альварес – игрок мадридского «Атлетико»

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хулиан Альварес
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