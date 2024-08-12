Аргентинский нападающий Хулиан Альварес официально перешёл в мадридский «Атлетико» из «Манчестер Сити». Пресс-служба столичного испанского клуба без намёков опубликовала фотографию Альвареса, представив новичка.

Ранее Transfermarkt сообщал, что за звезду «матрасники» заплатили «Манчестер Сити» сумму в 70 млн евро. А контракт стороны подписали на пять лет.

В «Манчестер Сити» Альварес оказался два с половиной года назад. В 22 года он переехал в английский клуб из родного для себя «Ривер Плейта» за компенсацию в 21 с лишним млн евро.

Ранее бывший форвард «Сити» Серхио Агуэро порассуждал об Альваресе в «Атлетико».