Transfermarkt подтвердил переход Альвареса в мадридский «Атлетико»

Авторитетный портал Transfermarkt теперь считает нападающего Хулиана Альвареса игроком мадридского «Атлетико». Отмечается, что футболист атаки перешёл в стан «матрасников» из «Манчестер Сити» за сумму 70 млн евро. Контракт подписан на пять лет, до лета 2029 года. Официальные сайты обеих команд официально переход игрока пока не объявляют.

Ранее о подписании контракта 24-летнего нападающего с «Атлетико» сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Также отмечалось, что Хулиан уже прилетел в испанскую столицу. Поэтому официальное объявление о переходе игрока – дело, возможно, ближайших пары часов.