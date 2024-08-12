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​Рой Кин возмущён почётным коридором для игроков «Манчестер Сити» в исполнении «Манчестер Юнайтед»

12 Августа 2024 • 17:34 Комментировать
Манчестер Сити
1:1
Манчестер Юнайтед

В минувшие выходные «Манчестер Сити» выиграл Суперкубок Англии у «Манчестер Юнайтед», лучше исполнив серию послематчевых пенальти, и Рой Кин, в прошлом много лет проведший в «МЮ», недоволен тем, что игроки клуба сделали почётный коридор для «горожан». Кин считает, что, учитывая характер противостояния, игроки «Манчестер Юнайтед» не должны были делать подобное.

- Я слышал, что они решили сделать коридор почёта для игроков «Манчестер Сити», - заявил Кин в эфире проекта talkSPORT, на что его собеседник ответил, что он не может себе представить Роя, исполняющего подобный коридор - и тот одобрительно кивнул.


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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Рой Кин

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«Манчестер Сити» хочет усложнить переход Холанна в «Реал» 1
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Назван главный кандидат на замену тен Хагу в «Манчестер Юнайтед»
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Санья призвал «Манчестер Юнайтед» не отказываться от продажи Бруну Фернандеша
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В «Манчестер Сити» шокированы позицией Эдерсона относительно будущего
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Стало известно, сколько «Манчестер Юнайтед» заплатит тен Хагу в случае увольнения
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«Манчестер Юнайтед» готов предложить 60 млн евро за португальского игрока
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Альварес может сменить «Манчестер Сити» на другой английский топ-клуб
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«ПСЖ» нацелился на дорогостоящего игрока «Манчестер Сити»
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Румменигге: «Я спрашивал у Гвардиолы про Компани»
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«Манчестер Юнайтед» расстанется с молодым вингером
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Альварес – игрок мадридского «Атлетико» официально
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Transfermarkt подтвердил переход Альвареса в мадридский «Атлетико»
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​Рой Кин возмущён почётным коридором для игроков «Манчестер Сити» в исполнении «Манчестер Юнайтед»
17:27 · Англия. Премьер-лига
Агуэро: «Отсутствие конкуренции с Холанном придаст уверенности Альваресу»
16:53 · Англия. Премьер-лига
Де Лигт и Мазрауи проходят медицинское обследование для трансфера в «Манчестер Юнайтед» слухи
16:46 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва: «Пеп уже сказал мне, что я не буду бить пенальти»
16:37 · Англия. Премьер-лига
Три клуба АПЛ заинтересованы в игроке «Манчестер Сити» слухи
16:18 · Англия. Премьер-лига
Альварес подписал контракт с «Атлетико» слухи
15:32 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» может купить вингера «Челси»
15:17 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» отказался от идеи с трансфером Санчо
14:07 · Англия. Премьер-лига
Ровно 21 год назад Роналду перешёл из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед»
12:59 · Англия. Премьер-лига
Фелиш готов пойти на существенной сокращение зарплаты ради трансфера в «Челси»
12:37 · Англия. Премьер-лига
Уэсли Фофана: «У «Челси» нет времени на то, чтобы привыкать к стилю нового тренера»
12:10 · Англия. Премьер-лига
Трансфер Галлахера в «Атлетико» под угрозой срыва
11:56 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может подписать другого игрока «Атлетико», если не согласует трансфер Фелиша
11:33 · Англия. Премьер-лига
Фелиш выразил желание вернуться в «Челси»
10:42 · Англия. Премьер-лига
«Челси» обсуждает с «Атлетико» возможность возобновить сделку по Омородиону
10:19 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» планирует провернуть два трансфера на этой неделе
09:53 · Англия. Премьер-лига
Жорже Мендеш находится в Лондоне и хочет согласовать трансфер Фелиша в «Челси»
09:48 · Англия. Премьер-лига
Де Лигт прибыл в мюнхенский аэропорт для вылета в Манчестер
09:14 · Англия. Премьер-лига
«Челси» хотел сохранить Фелиша прошлым летом, но Почеттино отказался от игрока
04:56 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Челси» Мареска: «Я всё ещё плохо знаком со своей командой»
04:44 · Англия. Премьер-лига
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04:33 · Англия. Премьер-лига
Флик одобрил переход игрока «Тоттенхэма» в «Барселону»
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