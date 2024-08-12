​Рой Кин возмущён почётным коридором для игроков «Манчестер Сити» в исполнении «Манчестер Юнайтед»

В минувшие выходные «Манчестер Сити» выиграл Суперкубок Англии у «Манчестер Юнайтед», лучше исполнив серию послематчевых пенальти, и Рой Кин, в прошлом много лет проведший в «МЮ», недоволен тем, что игроки клуба сделали почётный коридор для «горожан». Кин считает, что, учитывая характер противостояния, игроки «Манчестер Юнайтед» не должны были делать подобное.

- Я слышал, что они решили сделать коридор почёта для игроков «Манчестер Сити», - заявил Кин в эфире проекта talkSPORT, на что его собеседник ответил, что он не может себе представить Роя, исполняющего подобный коридор - и тот одобрительно кивнул.