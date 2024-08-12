Агуэро: «Отсутствие конкуренции с Холанном придаст уверенности Альваресу»

Бывший футболист «Манчестер Сити» Серхио Агуэро высказался о предстоящем переходе нападающего Хулиана Альвареса в «Атлетико».

Ранее стало известно, что аргентинский игрок уже подписал контракт с испанским клубом.

— Я поздравил его. Мы поговорили сразу, как я узнал о его переходе. Альварес идеально подходит Диего Симеоне. Отсутствие конкуренции с Холанном придаст уверенности Альваресу, — приводит слова Агуэро City Xtra.

В составе «Манчестер Сити» Альварес провел 103 матча, в которых забил 36 мячей и записал в свой актив 18 результативных передач.

Продажа нападающего позволила «горожанам» заработать 75 миллионов евро без учета бонусов.