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Де Лигт и Мазрауи проходят медицинское обследование для трансфера в «Манчестер Юнайтед» слухи

12 Августа 2024 • 16:53 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Фулхэм
16.08 22:00

Защитники «Баварии» Маттейс де Лигт и Нуссер Мазрауи проходят медосмотр перед трансфером в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает известный журналист Фабрицио Романо.

Как утверждает источник, «Манчестер Юнайтед» хочет, чтобы оба футболиста были готовы в первой игре нового сезона против «Фулхэма».

Ранее сообщалось, что покупка де Лигта и Мазрауи обойдется «красным дьяволам» в 70 миллионов евро.

Матч первого тура Английской премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэмом» состоится в пятницу, 16 августа. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Юнайтед Нуссер Мазрауи Маттейс де Лигт трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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