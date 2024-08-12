Защитники «Баварии» Маттейс де Лигт и Нуссер Мазрауи проходят медосмотр перед трансфером в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает известный журналист Фабрицио Романо.

Как утверждает источник, «Манчестер Юнайтед» хочет, чтобы оба футболиста были готовы в первой игре нового сезона против «Фулхэма».

Ранее сообщалось, что покупка де Лигта и Мазрауи обойдется «красным дьяволам» в 70 миллионов евро.

Матч первого тура Английской премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэмом» состоится в пятницу, 16 августа. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 22:00 по московскому времени.