Бернарду Силва: «Пеп уже сказал мне, что я не буду бить пенальти»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался о незабитом пенальти в матче Суперкубка Англии с «Манчестер Юнайтед».

— Пеп уже сказал мне, что я не буду бить следующий пенальти, так что вам не о чем беспокоиться. Я чувствую себя расстроенным, ведь я промахнулся второй раз подряд, — приводит слова Силвы журналист Майкл Плант.

Напомним, игра за Суперкубок Англии завершилась победой «Манчестер Сити» над «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти. В основное время команды сыграли со счетом 1:1, а дальше удача улыбнулась «горожанам».

18 августа подопечные Хосепа Гвардиолы сыграют на выезде с «Челси». Встреча первого тура АПЛ должна будет начаться в 18:30 по мск.