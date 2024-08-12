Опорный полузащитник «Манчестер Сити» Кэлвин Филлипс может сменить клубную прописку.

Как утверждает журналист Симон Байковски, в услугах 28-летнего футболиста заинтересованы «Ипсвич», «Эвертон» и «Фулхэм». Сообщается, что «Манчестер Сити» хотел бы продать Филлипса, но в клубе готовы рассмотреть варианты с арендой игрока.

В прошлом сезоне Филлипс появился на поле в 20 матчах с учетом всех турниров и стал автором одного забитого мяча.

Действующий трудовой договор футболиста с «Манчестер Сити» рассчитан до июня 2028 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Филлипса в 25 миллионов евро.