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Альварес подписал контракт с «Атлетико» слухи

12 Августа 2024 • 16:18 Комментировать
Вильярреал
...
Атлетико М
19.08 22:30

Аргентинский нападающий Хулиан Альварес перешёл из «Манчестер Сити» в «Атлетико» Мадрид. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, 24-летний Альварес успешно прошел медицинское обследование и заключил трудовой договор с «матрасниками».

Ранее сообщалось, что контракт игрока с «Атлетико» будет рассчитан до 2029 года. Ожидается, что на продаже Альвареса «Манчестер Сити» заработает 75 миллионов евро без учета бонусов.

Напомним, Альварес выступал за «Манчестер Сити» с 2022 года. За это время он принял участие в 103 матчах с учетом всех турниров, забил 36 мячей и записал в свой актив 18 результативных передач.

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