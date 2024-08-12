«Ньюкасл» может купить вингера «Челси»

Английский «Ньюкасл» в ближайшее время может усилиться вингером лондонского «Челси» Нони Мадуэке. По информации от журналиста Фабрицио Романо, если «синие» пригласят Жоау Фелиша из мадридского «Атлетико», Мадуэке может покинуть клуб. Главным претендентом на англичанина является «Ньюкасл», который проявляет самый предметный интерес.

В январе 2023 года «Челси» заплатил за Мадуэке в районе 38 миллионов евро компенсации нидерландскому ПСВ. «Синие» будут готовы отпустить вингера этим летом, если получат достойное предложение.

В последнем розыгрыше Английской премьер-лиги 22-летний Мадуэке отметился 5 голами и 2 ассистами в 23 матчах.