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«ПСЖ» отказался от идеи с трансфером Санчо

12 Августа 2024 • 15:17 Комментировать
Гавр
...
ПСЖ
16.08 21:45

Французский «ПСЖ» отказался от идеи с трансфером нападающего «Манчестер Юнайтед» Джедона Санчо. По информации от журналиста Грэма Бэйли, парижане ограничатся трансфером Дезире Дуэ из «Ренна», который ради перехода в команду Луиса Энрике отказал мюнхенской «Баварии».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» отпустит Санчо за сумму компенсации в районе 50 миллионов евро. Игрок также интересен туринскому «Ювентусу», который рассматривает вариант с арендой с правом выкупа.

Этим летом Санчо вернулся в «Манчестер Юнайтед» и возобновил тренировки с командой, несмотря на давний конфликт с главным тренером Эриком тен Хагом.

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Манчестер Юнайтед ПСЖ Джедон Санчо трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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