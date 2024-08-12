«ПСЖ» отказался от идеи с трансфером Санчо

Французский «ПСЖ» отказался от идеи с трансфером нападающего «Манчестер Юнайтед» Джедона Санчо. По информации от журналиста Грэма Бэйли, парижане ограничатся трансфером Дезире Дуэ из «Ренна», который ради перехода в команду Луиса Энрике отказал мюнхенской «Баварии».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» отпустит Санчо за сумму компенсации в районе 50 миллионов евро. Игрок также интересен туринскому «Ювентусу», который рассматривает вариант с арендой с правом выкупа.

Этим летом Санчо вернулся в «Манчестер Юнайтед» и возобновил тренировки с командой, несмотря на давний конфликт с главным тренером Эриком тен Хагом.