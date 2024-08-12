Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ровно 21 год назад Роналду перешёл из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед»

12 Августа 2024 • 14:07 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Фулхэм
16.08 22:00

12 августа 2003 года португальский нападающий Криштиану Роналду покинул «Спортинг» и стал игроком «Манчестер Юнайтед».

За английский гранд Роналду выступал с 2003 по 2009 год, а также в период 2021-2022. За все время португалец появился на поле в 346 матчах во всех турнирах, в которых забил 145 мячей и стал автором 64 результативных передач.

Согласно сведениям авторитетного портала Transfermarkt, в 2003 году покупка Роналду обошлась «Манчестер Юнайтед» в 19 миллионов евро.

В настоящий момент 39-летний форвард выступает за саудовский «Аль-Наср». Текущая трансферная стоимость Роналду оценивается в 15 млн евро.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Спортинг Лиссабон Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 12 Августа
14:07
Ровно 21 год назад Роналду перешёл из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед»
01:52
«Бавария» не планирует искать замену де Лигту
00:05
Уан-Биссака сменит «Манчестер Юнайтед» на другой клуб АПЛ – все проблемы решены
11 Августа
23:43
«Барселона» ждёт предложения по де Йонгу, но есть одна проблема
22:54
Ключевой игрок «Манчестер Юнайтед» продлит контракт на следующей неделе
16:45
Де Лигт и Мазрауи попрощались с «Баварией»
15:17
«Манчестер Юнайтед» продлит контракт с Бруну Фернандешем
02:27
Стало известно, когда де Лигт и Мазрауи перейдут в «Манчестер Юнайтед»
08 Августа
11:07
Тен Хаг: «Уверен, Йоро вернётся как можно скорее, чтобы помочь команде выиграть трофеи»
06 Августа
23:51
Смит-Роу: «Было грустно уходить из «Арсенала» после стольких лет»
23:00
Английский клуб решил не покупать Мактоминая у «Манчестер Юнайтед»
27 Июля
22:51
Игрок «Арсенала» Смит-Роу договорился с другим клубом из Лондона
25 Июля
05:10
«Арсенал» близок к рекордной продаже 1
19 Июля
00:59
«Челси» считает экс-игрока «Манчестер Юнайтед» идеальной заменой Галлахеру 1
17 Июля
06:30
На Хёйбьерга появился претендент из АПЛ
00:03
«Манчестер Юнайтед» отказался продавать Мактоминая английскому клубу
09 Июля
22:19
Стало известно, когда «Бавария» завершит подписание Пальиньи
04 Июля
13:40
В «Манчестер Юнайтед» прокомментировали продление контракта с тен Хагом
13:30
Тен Хаг: «Я очень рад, что мы продолжаем сотрудничество» 2
13:15
«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с тен Хагом 2
05:15
Мактоминай может сменить «Манчестер Юнайтед» на другой клуб Премьер-лиги
28 Июня
00:41
«Бавария» не сомневается в скором подписании Пальиньи
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ФУЛХЭМ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Соболев нашёл новый клуб, сборная Англии выбрала тренера, а «Барселона» отказалась от звёздного игрока – в главных слухах недели Холанн - на втором месте, Салах - пятый: назван лучший игрок АПЛ Осимхен выбрал себе новый клуб «Промес не вернётся в «Спартак» — Каптейнс Актюркоглу отправится в Москву, чтобы закрыть переход в «Спартак» «Барселона» установила дедлайн по трансферу Нико Уильямса «Барселона» приняла решение по Фермину Лопесу «Реал» готовит два громких трансфера – названы имена Из-за них «Манчестер Юнайтед» проиграл Суперкубок Англии: четыре худших игрока матча против «Сити» Стал известен игровой номер Ольмо в «Барселоне»
Пепе завершил карьеру в 41 год Гвардиола нашёл новую звезду в «Манчестер Сити» «Краснодар» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Ольмо перейдёт в «Барселону» — раскрыта сумма трансфера Трансферная бомба: «Реал» может купить звезду при одном условии «Зенит» - «Динамо» Москва: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Седьмой гол Глушенкова, шестая победа «Зенита»: Латышонок не позволил «Динамо» спастись в Санкт-Петербурге Соболев нашёл новый клуб, сборная Англии выбрала тренера, а «Барселона» отказалась от звёздного игрока – в главных слухах недели Фанаты «ПСЖ» раскритиковали российского вратаря после пропущенного мяча между ног Стипиди: «Проверка судей на детекторе лжи – это гестапо, что ли?»
Спортивные новости
Рублёв уверенно разобрался с Арнальди и вышел в финал турнира в Монреале США вырвали первое место в медальном зачёте Олимпиады-2024 у Китая Селиваненко высказался о победе Рублёва над Синнером на турнире в Монреале США подвинули: Кто лидирует на Олимпиаде перед последним днём США не смогли побить мировой рекорд СССР, но взяли золото Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 12 Августа
14:07 · Англия. Премьер-лига
Ровно 21 год назад Роналду перешёл из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед»
12:59 · Англия. Премьер-лига
Фелиш готов пойти на существенной сокращение зарплаты ради трансфера в «Челси»
12:37 · Англия. Премьер-лига
Уэсли Фофана: «У «Челси» нет времени на то, чтобы привыкать к стилю нового тренера»
12:10 · Англия. Премьер-лига
Трансфер Галлахера в «Атлетико» под угрозой срыва
11:56 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может подписать другого игрока «Атлетико», если не согласует трансфер Фелиша
11:33 · Англия. Премьер-лига
Фелиш выразил желание вернуться в «Челси»
10:42 · Англия. Премьер-лига
«Челси» обсуждает с «Атлетико» возможность возобновить сделку по Омородиону
10:19 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» планирует провернуть два трансфера на этой неделе
09:53 · Англия. Премьер-лига
Жорже Мендеш находится в Лондоне и хочет согласовать трансфер Фелиша в «Челси»
09:48 · Англия. Премьер-лига
Де Лигт прибыл в мюнхенский аэропорт для вылета в Манчестер
09:14 · Англия. Премьер-лига
«Челси» хотел сохранить Фелиша прошлым летом, но Почеттино отказался от игрока
04:56 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Челси» Мареска: «Я всё ещё плохо знаком со своей командой»
04:44 · Англия. Премьер-лига
Субименди хочет в «Ливерпуль», но всё ещё сомневается в трансфере
04:33 · Англия. Премьер-лига
Флик одобрил переход игрока «Тоттенхэма» в «Барселону»
04:17 · Англия. Премьер-лига
«Челси» расстанется со звёздным игроком атаки, если будет подписан Фелиш
03:49 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» нацелился на дорогостоящего игрока «Баварии» слухи
03:39 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, при каком условии «Челси» подпишет Осимхена
03:21 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола решил, как будет использовать Фодена, Силву и Грилиша в новом сезоне
03:05 · Англия. Премьер-лига
Трансферы Галлахера и Альвареса в «Атлетико» состоятся, несмотря на ситуацию с Омородионом
02:02 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» назвал «Челси» стоимость Фелиша
01:52 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» не планирует искать замену де Лигту
01:29 · Англия. Премьер-лига
Гранд АПЛ начал переговоры по Фелишу с «Атлетико»
01:00 · Англия. Премьер-лига
Переход Омородиона в «Челси» сорвался
00:47 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» может перехватить звёздную трансферную цель «Реала» слухи
00:05 · Англия. Премьер-лига
Уан-Биссака сменит «Манчестер Юнайтед» на другой клуб АПЛ – все проблемы решены
Все новости
Рекомендуем