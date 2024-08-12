Ровно 21 год назад Роналду перешёл из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед»

12 августа 2003 года португальский нападающий Криштиану Роналду покинул «Спортинг» и стал игроком «Манчестер Юнайтед».

За английский гранд Роналду выступал с 2003 по 2009 год, а также в период 2021-2022. За все время португалец появился на поле в 346 матчах во всех турнирах, в которых забил 145 мячей и стал автором 64 результативных передач.

Согласно сведениям авторитетного портала Transfermarkt, в 2003 году покупка Роналду обошлась «Манчестер Юнайтед» в 19 миллионов евро.

В настоящий момент 39-летний форвард выступает за саудовский «Аль-Наср». Текущая трансферная стоимость Роналду оценивается в 15 млн евро.