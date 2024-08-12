Фелиш готов пойти на существенной сокращение зарплаты ради трансфера в «Челси»

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш готов пойти на существенное сокращение зарплаты ради того, чтобы вернуться в лондонский «Челси». По информации от журналиста Мэтта Лоу, португалец очень хочет перебраться на «Стэмфорд Бридж».

«Челси» может купить Фелиша за сумму в районе 50 миллионов евро. Возможные условия трансфера считаются для «синих» очень привлекательными, но окончательное решение ещё не принято.

Источник сообщает, что даже если Фелиш перейдёт в «Челси», «синие» не откажутся от своих планов по трансферу нового нападающего. Одним из вариантов для клуба является Виктор Осимхен из «Наполи».