Уэсли Фофана: «У «Челси» нет времени на то, чтобы привыкать к стилю нового тренера»

Центральный защитник «Челси» Уэсли Фофана признал, что у его команды нет времени на то, чтобы привыкать к новому стилю главного тренера Энцо Марески. Напомним, итальянский специалист летом заменил Маурисио Почеттино.

«Игрокам «Челси» нужно время, чтобы привыкнуть к новому стилю, но у нас нет этого времени, потому что в этом сезоне мы наконец должны проявить себя. Все это понимают», – сказал Фофана в интервью официальному сайту «Челси».

Фофана пропустил весь прошлый сезон из-за травмы крестообразных связок колена. Уэсли летом 2022 года перебрался в Лондон из «Лестера» за 82 миллиона евро компенсации.