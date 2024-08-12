Трансфер Галлахера в «Атлетико» под угрозой срыва

Полузащитник лондонского «Челси» Конор Галлахер может остаться в своём клубе. Напомним, несколько дней назад англичанин прибыл в Мадрид для завершения трансфера в «Атлетико», но сейчас всё находится под угрозой срыва.

«Челси» ранее согласовал с «Атлетико» переход нападающего Самюэля Омородиона за 40 миллионов евро – это та же сумма, которую «матрасники» должны были заплатить за Галлахера. Сделка по трансферу испанца сорвалась, поэтому в настоящий момент переход Конора тоже находится на грани срыва. Об этом сообщает журналист Маркус Бенито, представляющий El Chiringuito.

Чтобы трансфер Галлахера состоялся, «Челси» нужно купить какого-нибудь игрока «Атлетико». Главным кандидатом пока считается нападающий Жоау Фелиш.