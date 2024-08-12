«Челси» может подписать другого игрока «Атлетико», если не согласует трансфер Фелиша

Нападающий каталонской «Барселоны» Витор Роке не впечатлил главного тренера Ханса-Дитера Флика на предсезонных сборах. По информации от издания Marca, «сине-гранатовые» готовы избавиться от бразильца даже на постоянной основе.

19-летний Роке перебрался в «Барселону» зимой, хотя его трансфер был оформлен ещё прошлым летом за 40 миллионов евро. Не исключено, что в ближайшее время бразильский футболист уйдёт в аренду в другой европейский клуб.

Ранее Роке связывали с переходом в римский «Лацио», который заинтересован в трансфере бразильца. Нападающий за полгода отметился двумя голами в четырнадцати матчах Ла Лиги.