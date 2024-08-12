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Фелиш выразил желание вернуться в «Челси»

12 Августа 2024 • 11:33 Комментировать
Челси
...
Манчестер Сити
18.08 18:30

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш выразил желание вернуться в лондонский «Челси». По информации от журналиста Мэтта Лоу, португалец вновь хочет выступать за команду, за которую играл во второй половине сезона-2022/23 на правах аренды.

Напомним, недавно у «Челси» сорвалась сделка по трансферу Самюэля Омородиона из «Атлетико». Из-за этого «матрасники» предложили лондонскому клубу подписать Фелиша, который открыт к переезду в Лондон. Португалец оценивается приблизительно в 50 миллионов евро.

Жоау в прошлом сезоне выступал в аренде за «Барселону», в составе которой отметился 7 голами и 3 ассистами в 30 матчах чемпионата Испании.

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ЧЕЛСИ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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