Фелиш выразил желание вернуться в «Челси»

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш выразил желание вернуться в лондонский «Челси». По информации от журналиста Мэтта Лоу, португалец вновь хочет выступать за команду, за которую играл во второй половине сезона-2022/23 на правах аренды.

Напомним, недавно у «Челси» сорвалась сделка по трансферу Самюэля Омородиона из «Атлетико». Из-за этого «матрасники» предложили лондонскому клубу подписать Фелиша, который открыт к переезду в Лондон. Португалец оценивается приблизительно в 50 миллионов евро.

Жоау в прошлом сезоне выступал в аренде за «Барселону», в составе которой отметился 7 голами и 3 ассистами в 30 матчах чемпионата Испании.