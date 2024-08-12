«Челси» обсуждает с «Атлетико» возможность возобновить сделку по Омородиону

Лондонский «Челси» всё ещё может купить у «Атлетико» нападающего Самюэля Омородиона. По информации от журналиста Маттео Моретто, «синие» обсуждают с «матрасниками» возможность возобновить сделку.

Напомним, между клубами всё уже было согласовано, а Омородион прошёл медосмотр в стане «Челси». Тем не менее, сделка сорвалась, так как у Самюэля возникли проблемы с личными условиями контракта.

Источник сообщает, что если проблему не удастся решить в ближайшее время, «Челси» переключится на Жоау Фелиша как на альтернативный вариант. Португалец уже выступал за «синих» в сезоне-2022/23 на правах аренды.