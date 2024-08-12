«Наполи» планирует провернуть два трансфера на этой неделе

Итальянский «Наполи» планирует провернуть две сделки уже на этой неделе. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «партенопеи» хотят заполучить полузащитника «Брайтона» Билли Гилмора и вингера лиссабонской «Бенфики» Давида Нереса.

Как сообщает источник, «Наполи» уже готовит новые предложения, которые должны удовлетворить «Брайтон» и «Бенфику». Отмечается, что «партенопеи» также продолжают попытки заполучить нападающего «Челси» Ромелу Лукаку, который открыт к воссоединению с Антонио Конте.

На этих выходных «Наполи» начнёт новый сезон выездным поединком против «Вероны» в рамках итальянской Серии А.