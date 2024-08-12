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«Наполи» планирует провернуть два трансфера на этой неделе

12 Августа 2024 • 10:19 Комментировать
Эвертон
...
Брайтон
17.08 17:00

Итальянский «Наполи» планирует провернуть две сделки уже на этой неделе. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «партенопеи» хотят заполучить полузащитника «Брайтона» Билли Гилмора и вингера лиссабонской «Бенфики» Давида Нереса.

Как сообщает источник, «Наполи» уже готовит новые предложения, которые должны удовлетворить «Брайтон» и «Бенфику». Отмечается, что «партенопеи» также продолжают попытки заполучить нападающего «Челси» Ромелу Лукаку, который открыт к воссоединению с Антонио Конте.

На этих выходных «Наполи» начнёт новый сезон выездным поединком против «Вероны» в рамках итальянской Серии А.

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