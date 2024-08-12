Жорже Мендеш находится в Лондоне и хочет согласовать трансфер Фелиша в «Челси»

Футбольный агент Жорже Мендеш, представляющий интересы нападающего мадридского «Атлетико» Жоау Фелиша, хочет согласовать трансфер своего клиента в лондонский «Челси». По информации от журналиста Фабрицио Романо, португалец находится в Лондоне и хочет поскорее закрыть сделку.

Недавно Мендеш помог «Челси» провернуть трансфер своего клиента Педру Нету из «Вулверхэмптона» за 60 миллионов евро + 3 миллиона в виде бонусов. Сразу после этого Жорже начал обсуждать с «Челси» сделку по Фелишу.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» готов отпустить Жоау за 50 миллионов евро. Фелиш уже выступал за «Челси» во второй половине сезона-2022/23.