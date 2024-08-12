Де Лигт прибыл в мюнхенский аэропорт для вылета в Манчестер

Центральный защитник «Баварии» Маттейс де Лигт близок к тому, чтобы перейти в новую команду. Журналист Флориан Плеттенберг поделился видео, на котором нидерландец прибыл в мюнхенский аэропорт для вылета в Манчестер.

Напомним, Маттейс переходит в «Манчестер Юнайтед» к своему бывшему тренеру Эрику тен Хагу, с которым работал в «Аяксе». Манкунианцы заплатят за трансфер 55 миллионов евро + 10 миллионов в виде бонусов.

Вместе с де Лигтом в Манчестер должен отправиться правый защитник Нуссер Мазрауи, которого «Бавария» согласилась продать за 10 миллионов евро + 5 в виде бонусов. Марокканец также работал с Эриком тен Хагом в «Аяксе».