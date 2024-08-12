«Челси» хотел сохранить Фелиша прошлым летом, но Почеттино отказался от игрока

Лондонский «Челси» может вернуть в свои ряды нападающего Жоау Фелиша, который выступал за «синих» во второй половине сезона-2022/23 на правах аренды. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «Челси» хотел сохранить футболиста прошлым летом, но главный тренер Маурисио Почеттино отказался от услуг португальца.

Сейчас тренером «Челси» является Энцо Мареска, который не против пригласить Фелиша в ряды команды. Португальский нападающий открыт к возвращению в стан «синих», где ранее чувствовал себя комфортно.

Отметим, что в прошлом сезоне Фелиш выступал в аренде за «Барселону», но «сине-гранатовые» не заинтересованы в выкупе игрока. Жоау также интересен «Астон Вилле».