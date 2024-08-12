Тренер «Челси» Мареска: «Я всё ещё плохо знаком со своей командой»

Рулевой «Челси» Энцо Мареска признался, что ещё не изучил состав своей команды в достаточной степени.

В воскресенье лондонцы провели свой последний товарищеский матч в рамках предсезонной подготовки. «Синие» принимали в родных стенах миланский «Интер» – встреча завершилась со счётом 1:1.

«Я всё ещё плохо знаком со своей командой. Предсезонная подготовка была очень тяжёлой и напряжённой, матчи проходили в разных городах. Теперь мы наконец-то проведём нормальную неделю. В понедельник у нас выходной, а затем мы начнём готовиться к игре с «Манчестер Сити», – цитирует пресс-служба «Челси» Мареску.

Поединок «пенсионеров» против «горожан» состоится 18 августа на «Стэмфорд Бридж» в рамках первого тура Премьер-лиги.