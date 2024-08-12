Субименди хочет в «Ливерпуль», но всё ещё сомневается в трансфере

Полузащитник «Реал Сосьедада» Мартин Субименди не горит желанием расставаться со своим клубом.

«Ливерпуль» считается главным претендентом на 25-летнего игрока и, по слухам, готов заплатить отступные в размере 60 млн евро. Как информирует журналист Маттео Моретто, испанского хавбека очень привлекает возможность выступления за «красных», однако он по-прежнему не уверен, стоит ли ему покидать «Реал Сосьедад» в текущее трансферное окно.

Мартин Субименди проводит всю карьеру в системе баскского клуба. На счету футболиста 188 матчей за первую команду «бело-голубых».

Менее двух лет назад Субименди подписал с «Реал Сосьедадом» контракт, рассчитанный до середины 2027 года.