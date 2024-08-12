Флик одобрил переход игрока «Тоттенхэма» в «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик дал добро на подписание левого защитника «Тоттенхэма» Серхио Регилона.

27-летний футболист не вписывается в планы Анге Постекоглу, поэтому «шпоры» готовы рассмотреть предложения по испанцу. Как стало известно чуть раньше, «Барселона» изучает возможность подписания воспитанника мадридского «Реала», и теперь, по информации Sport, кандидатуру латераля одобрил рулевой «сине-гранатовых» Ханс-Дитер Флик.

Серхио Регилон выступал за «Манчестер Юнайтед» в первой половине прошлого сезона, а с января и до конца кампании представлял цвета «Брентфорда».

Стоимость игрока, по версии Transfermarkt, составляет 12 млн евро.