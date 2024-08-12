«Челси» расстанется со звёздным игроком атаки, если будет подписан Фелиш

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш может вернуться в «Челси».

Лондонский клуб не смог согласовать сделку по переходу Самюэля Омородиона, поэтому переключился на португальца, также принадлежащего «матрасникам». По сообщениям известного инсайдера Фабрицио Романо, если «Челси» сможет подписать Фелиша, команду с высокой долей вероятности покинет вингер Рахим Стерлинг. Кроме того, «синие» рассматривают возможность продажи Нони Мадуэке – на него претендует «Ньюкасл».

Рахим Стерлинг выступает за «Челси» с 2022 года. В активе 29-летнего англичанина 19 забитых голов и 12 ассистов в 81 поединке за коллектив из Лондона.