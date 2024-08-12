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«Арсенал» нацелился на дорогостоящего игрока «Баварии» слухи

12 Августа 2024 • 03:49 Комментировать
Арсенал
...
Вулверхэмптон
17.08 17:00

Вингер «Баварии» Кингсли Коман попал в сферу интересов ещё одного гранда Английской премьер-лиги.

В числе претендентов на француза назывались «ПСЖ», «Барселона» и «Манчестер Сити». Согласно информации журналиста Пита О'Рурка, «Арсенал» также заинтересован в подписании Комана. «Канониры» могут арендовать 28-летнего футболиста до конца сезона.

Если верить источнику, Кингсли Коман готов покинуть «Баварию», но хочет, чтобы в новой команде ему гарантировали место в основе. Трансферная стоимость вингера на портале Transfermarkt составляет 50 млн евро, а его контракт с мюнхенцами рассчитан до лета 2027 года.

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